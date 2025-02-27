10 مشروعات جديدة تعزز صناعة البتروكيماويات في مصر بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار

كتبت- دينا كرم:

أكد إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة تعمل على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وأوضح مكي في بيان للوزارة اليوم أن من أبرز هذه المشروعات، التي تدخل في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، ومشروع إنتاج وقود الطائرات الحيوي SAF، الذي يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية في هذا المجال، حيث من المخطط إنتاج 120 ألف طن في المرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 240 ألف طن في المرحلة الثانية.

وجاء ذلك خلال مشاركة قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية في الجلسة الحوارية الاولي بعنوان ( طاقة المستقبل ) ضمن فعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية ( الرئيس السيسي.. بناء وطن .. 11 عاما من العمل والكفاح ) وضمت المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و الدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية.

وأضاف مكي أنه تم اعداد استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات الحيوي المستدام، في ظل توافر المقومات الداعمة لذلك، كما اشار الي اهمية مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي الجاري تنفيذه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يشارك باستثماراته في المشروعات الجديدة، مثل مشروعي "الصودا أش" و"السيليكون".

وخلال الجلسة، استعرض مكي الدور الهام لصناعة البتروكيماويات المصرية في تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الموارد البترولية والغازية، حيث تمكن القطاع من خلال 8 مشروعات صناعية من تحويل مدخلات إنتاج بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 4.5 مليون طن من المنتجات عالية القيمة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، أي بزيادة تصل إلى 250% وأكد أن هذه المشروعات توفر المنتجات للسوق المحلي وتدعم الصادرات الخارجية.