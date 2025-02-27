"بيع حصة العاملين".. حقيقة احتجاج عمال الشرقية للدخان وتوقف العمل

كتبت- أمنية عاصم:

نفى هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، ما تداولته بعض المواقع حول وجود احتجاجات عمالية أوقفت العمل في الشركة.

وأكد أن ما حدث من شغب في الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة التي كانت تناقش بيع حصة العاملين، أمر يتعلق باتحاد العاملين "وحدهم"، ولا دخل لإدارة الشركة نهائيًا بالأمر.

وأوضح هانى أمان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة حصلوا على عرض لشراء أسهمهم من أحد المستثمرين، وأبدت نسبة ليست بقليلة موافقتها على البيع".

وأكد أن مجلس إدارة الشركة غير مسؤول عما حدث داخل الجمعية، "العاملون بالشركة لديهم صندوق خاص بهم يتم إدارته عن طريق مجلس إدارة خاص بهم منتخب من قِبل العاملين، لذلك هم من يملكون حق تقرير مصيرهم في حال الموافقة على بيع نسبتهم لأحد المستثمرين أو التوقف عن العملية".

وبحسب بيانات الشركة للبورصة المصرية، أصبح هيكل المساهمين الجديد للشركة في 31 ديسمبر 2024، كالتالي: الحصة الأولى لشركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بواقع 30%، ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) بواقع 20.95%، وفي المركز الثالث صناديق استثمار "آلان جيري"، بواقع 7.21%، ثم اتحاد العاملين المساهمين بحصة تبلغ نسبتها 5.20%، والأسهم الحرة بنسبة 36.20%.

وأكد أمان أن ما يتم تداوله في بعض المواقع بشأن وجود احتجاجات عُمالة هي شائعات غير صحيح؛ مؤكدًا أن عمليات الإنتاج تتم بشكلها الطبيعي اليومي ولا يوجد أي أزمة داخل الشركة.

وأضاف أن ما تم تداول أيضًا من أخبار تتعلق برفض اتحاد العاملين عملية البيع لأحد المستثمرين أمر غير حقيقي.

ولفت إلى أن المطالبة بسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد العاملين لا يخص مجلس إدارة شركة الشرقية إيسترن كومباني، مؤكدًا أن مجلس إدارة الشركة ليس معنيا بالأمر سواء تم الموافقة على البيع أم لا .