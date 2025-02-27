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تعرف على آخر موعد للتقديم في منحة وزارة الاتصالات المجانية

04:06 م الخميس 27 فبراير 2025

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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كتبت- آية محمد:

تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة تدريب مجانية عبر الإنترنت بنظام التعلم الذاتي وفرصة للحصول على شهادة من المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات، خلال شهر مارس.

ومتاح التسجيل لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عامًا من مختلف محافظات الجمهورية، وآخر موعد للتقديم في المنحة يوم 28 فبراير.

ويمكن للمتدرب التسجيل في أكثر من برنامج في نفس الوقت، وللحصول على الشهادة يجب الانتهاء من المحتوى التدريبي والمقاطع المصورة وإتمام المهام المطلوبة خلال أسبوعين من بداية التدريب.

وتشمل البرامج المتاحة:

1- الوعي الرقمي

2- مقدمة حول التحول الرقمي

3- أساسيات نظم التشغيل

4- أساسيات الحاسب الآلي

5- مقدمة حول الذكاء الاصطناعي

6- مقدمة حول الأمن السيبراني

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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة وزارة الاتصالات المجانية الإنترنت التعلم الذاتي شهادة من المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني
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