وزير البترول: مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا لوقود الطائرات المستدام

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمتلك القدرة والمقومات اللازمة لتصبح مركزا إقليميا لوقود الطائرات المستدام SAF الذى بدأت الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة للوزارة في تنفيذ أول مشروع لإنتاجه في مصر ، موضحاً أن هذا الهدف يتطلب تكاملا وتعاونا فعالًا بين الوزارة ووزارات الحكومة المعنية وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عمل في هذا الصدد .



وأكد أن الوزارة، من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، تنفذ حالياّ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في مجال تصنيع البتروكيماويات، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي وتسهم بأثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح بدوي أن هذه المشروعات تساهم في توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع مئات المنتجات النهائية التي يعتمد عليها المواطن ، كما تدعم القطاع الصناعي عبر توفير خامات ومدخلات الإنتاج محليا وتوطين صناعتها في مصر ، مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد ويخفف الأعباء المالية على الدولة.

وبحسب بيان الوزارة، خلال ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

واكد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات التي يدخل بعضها مرحلة الانتاج نهاية هذا العام و النصف الاول من العام القادم، مشيرا الي ضرورة تسليط الضوء على المشروعات القائمة والجديدة في هذا المجال، لما لها من مردود اقتصادي وبيئي كبير، سواء من خلال خفض فاتورة الاستيراد أو توفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، تماشيا مع جهود الدولة لخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن مشروعات قطاع البتروكيماويات صديقة للبيئة وتعطي الاولوية للاستدامة البيئية، وأنها استثمرت بقوة ولا تزال في تطبيق أحدث النظم والممارسات البيئية وفق اطار من التعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها المعنية، لافتاً إلى أن مراعاة البعد البيئي يعتبر من أهم أدوات إتاحة التمويل وجذب الاستثمار .