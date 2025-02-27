القابضة للبتروكيماويات: مشروعات بتروكيماوية جديدة تضيف 7 ملايين طن سنويًا

كتبت- دينا كرم:

قال إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إنه جار العمل علي تنفيذ عشرة مشروعات كبري جديدة تضيف طاقات انتاجية بواقع 7 ملايين طن سنويا، و 20 منتج صناعي جديد لأول مرة في السوق المحلي بدلا من استيرادها بعائدات تفوق 8 مليار دولار ، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات توسعة وزيادة الطاقة الانتاجية للمجمعات الصناعية القائمة مثل مجمع موبكو وإيلاب والبتروكيماويات المصرية بالاسكندرية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال استعراضه لموقف خطة تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، في الجمعية العامة للشركة.

وأضاف أن قطاع البتروكيماويات البالغ إجمالي طاقته الانتاجية نحو 4.5 ملايين طن سنويا، ساهم بنسبة 3% في الناتج القومي خلال 2024، ومن المتوقع ارتفاع هذه المساهمة إلى 7.5% بحلول 2030 بفعل المشروعات الجديدة المشار إليها ، كما يوفر منتجات للسوق المحلي بالاضافة إلي تصدير منتجات بتروكيماوية مصرية لاسواق اكثر من 50 دولة في عام 2024 .

واستعرض مكي المشروعات الجديدة أنه تنفيذا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات البتروكيماويات ، فإن مشروع السويس لمشتقات الميثانول الجاري تنفيذه سيدخل مرحلة الانتاج نهاية العام الحالي لتوفير مواد عالية القيمة تدخل في صناعة الاثاث والالواح الخشبية بالاضافة إلي الخرسانة الجاهزة والعزل الحراري.

وأضاف أن الشركة تعمل علي مشروع سلاسل الامداد بالاسكندرية كمشروع استراتيجي بالغ الاهمية من ٣ مراحل يهدف لإمداد مصانع البتروكيماويات المعتمدة علي غاز الإيثان باحتياجاتها اللازمة للعمل بكفاءة تشغيلية تصل الي 100% و دعم التوسعات المستقبلية.

أما بالنسبة لمجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزمع إقامته بطاقة 4 ملايين طن فلقد تم انجاز الدراسات اللازمة وأن الشركة بصدد توقيع عقد التصميمات الهندسية الأولية.

وفي اطار المحور الثالث من استراتيجية الوزارة يجري تنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، إذ تعمل الشركة على مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة 45 ألف طن سنوياً و هو من المشروعات بالغة الاهمية أيضاً في صناعة ألواح الطاقة الشمسية وتم توقيع عقد المقاول العام لمرحلته الاولي، إلى جانب مشروع المصرية للصودا آش، الذي يستهدف بإنتاجه البالغ 600 الف طن قابلة للتوسع تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الأساسية للصناعات الزجاجية والمنظفات، ومشروع انتاج سيانيد الصوديوم لأول مرة في مصر في شركة سيدبك بالاسكندرية بإستثمارات مصرية نمساوية تشيكية ، وهي من المنتجات التي يحتاج السوق لتصنيعها محليا لأهميتها في صناعات متعددة كالتعدين وغيرها .

وأكد مكي أن الشركة تضع الطاقة النظيفة والوقود الاخضر على رأس أولوياتها في اطار المحور الرابع من استراتيجيةالوزارة، إذ يجري تنفيذ عدة مشروعات لدعم الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات وفي مقدمتها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) بطاقة 120 ألف طن سنويا، عبر المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستعمل، وهو ما يسهم في تلبية الطلب العالمي على الوقود النظيف في قطاع الطيران.

مستعرضا في هذا الاطار ملامح استراتيجية أولية مقترحة لتحويل مصر لمركز اقليمي لوقود الطائرات المستدام في ضوء توافر مقومات انتاجه المتعددة من الزيوت المستعملة والمخلفات و الموقع الجغرافي كحلقة وصل بين افريقيا واوروبا والشرق الأوسط، والعنصر البشري المدرب .

كما تعمل علي مشروع الإيثانول الحيوي اعتمادا علي المولاس كمادة خام ويدخل كمادة للخلط مع البنزين لخفض الإنبعاثات الكربونية وتم توقيع عقد المقاول العام وتوفير التمويل اللازم لتنفيذه، بالإضافة إلى مشروع دمياط للأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويا، مستفيدا من البنية التحتية لمجمع موبكو وتستخدم كوقود اخضر للسفن، و مشروع شمال أبو قير لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الخضراء.

وتنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة لخفض الإنبعاثات اشار الي اهمية مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز الذي يعمل تجريبيا وسيدخل الانتاج التجاري في غضون عدة اشهر ، ويعتبر اهم مشروع من حيث كمية الانبعاثات الكربونية التي سيسهم في تخفيضها بواقع 360 الف طن سنويا، كما لفت الي نجاح جهود خفض البصمة الكربونية في مشروعي موبكو وايلاب عن المتوسط العالمي.

و استعرض مكي مشروعات التطوير وزيادة الطاقة الانتاجية بمجمع موبكو وخاصة مشروعي رفع الطاقة الإنتاجية من الاسمدة وازالة ثاني اكسيد الكربون واستخدامه الذي ينتهي العام القادم بالاضافة الي مشروع ad ablue الذي بدأ انتاج مادة صديقة للبيئة لتخفيض انبعاثات محركات شاحنات النقل الثقيل.

و أشار إلى استهداف اقامة خط إنتاج ثان بمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية للوفاء بالطلب المحلي المتزايد من مادة PVC المستخدمة في الصناعات البلاستيكية وكابلات الكهرباء وغيرها ، وتقدم تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية بمجمع ايلاب بالاسكندرية بعد نجاح تنفيذ مشروع تحويل المنتج الثانوي لمنتج نهائي وزيادة العائد الاقتصادي .