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أرباح "إعمار مصر للتنمية" تقفز 126% خلال 2024

03:12 م الخميس 27 فبراير 2025

شركة إعمار مصر للتنمية

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كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت إعمار مصر للتنمية نمو صافي أرباحها بنسبة 126% لتسجل 15.40 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 6.81 مليار جنيه خلال العام الأسبق من 2023.


ووفق الإفصاح المرسل لإدارة البورصة المصرية، أن إيرادات الشركة حققت 19 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 15.09 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2023.


وتأسست شركة إعمار العقارية (الشركة الأم)، كشركة مساهمة عامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قرار وزاري رقم 66 صادر في 23 يونيو سنة 1997. وقد باشرت الشركة أعمالها في 29 يوليو 1997. تؤلف الشركة والشركات التابعة لها مجموعة إعمار العقارية. تم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي منذ مارس عام 2000 . ومتخصصة في الاستثمار في العقارات وتطويرها ومراكز التسوق والبيع بالتجزئة والضيافة وخدمات إدارة العقارات وخدمات المرافق والاستثمارات في الشركات التي تقدم خدمات مالية.



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إعمار مصر للتنمية البورصة المصرية شركة إعمار العقارية
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