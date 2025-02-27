هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية التعاملات تحت ضغط مبيعات عربية وأجنبية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.07% عند مستوى 30610 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.



وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.05%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.



وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.55 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 856.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.41 مليار جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.07% عند مستوى 30631 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.







