تعرف على إجراءات تنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة

كتبت- آية محمد:

تناول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات المختلفة التي اتخذها بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمي، ووفق بيان الجهاز اليوم.

إجراءات تنظيم الاتصالات:

1- إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات "الواي فاي" لنشر وتحسين خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية.

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي" Wi-Fi Calling" بسوق الاتصالات المصري، والتي تتيح إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواي فاي بالأماكن المغلقة التي يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة المحمول، مثل المباني والأبراج شاهقة الارتفاع.

ويُمكن الحصول على هذه الخدمة بسهولة ويسر دون تحمُل المستخدم لأي رسوم إضافية.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود الجهاز المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.

2- توقيع شركات المحمول على آليات جزاءات الجودة بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لجزاءات الجودة، وقعت عليها شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، وذلك بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، حيث ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها.

وذلك تحت إشراف الجهاز، في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

3- منح شركات المحمول ترخيص خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، وإطلاق تقنية الشريحة المدمجة "eSIM" في السوق المصري

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بإجمالي قيمة 675 مليون دولار، مما يضمن تقديم خدمات اتصالات متطورة تواكب المعايير الدولية، ويعزز مكانة مصر كونها مركزًا إقليميًا رائدًا في تقديم التكنولوجيا المتقدمة.

كما أطلق الجهاز تقنية الشريحة المدمجة "eSIM" بهدف تحسين تجربة المستخدمين في سوق الاتصالات المصري.

4- اعتماد 748 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 748 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2024 ليصبح إجمالي عدد المحطات التي تم اعتمادها 3102 محطة تغطية جديدة خلال عام 2024، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.