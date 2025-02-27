أرباح المصرية للاتصالات تهبط 13.8% خلال 2024 بسبب الدولار

كتبت- آية محمد:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تراجع صافي أرباحها 13.8% خلال 2024 إلى نحو 10.1 مليار جنيه مقارنة بـ 11.71 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2023، بسبب الخسائر غير المتكررة من فروق سعر العملة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة، فإن الخسائر غير المتكررة الناتجة عن فروق العملة سجلت نحو 4.9 مليار جنيه خلال 2024، أما تكلفة وبرنامج الخروج الاختياري من الخدمة بلغت 600 مليون جنيه.



وأضافت الشركة في بيانها اليوم، إن صافي الربح بعد تحييد أثر هذه البنود غير المتكررة نمت 22% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 14.3 مليار جنيه وهامش ربح يبلغ 17% وهو ما يعكس الأداء التشغيلي المتميز.



وأشارت إلى أن إيرادات الشركة زادت بنسبة 45% خلال 2024 إلى نحو 82.03 مليار جنيه، مقابل 56.67 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق من 2023.

وتأسست الشركة المصرية للاتصالات، كشركة مساهمة مصرية في يناير عام 1998، و تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 29 ديسمبر عام 1999.