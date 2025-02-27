وزير البترول يبحث مع "بي بي" خطط الحفر المكثف بدلتا النيل والبحر المتوسط

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، نادر زكي، الرئيس الإقليمى لشركة بي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمى للشركة فى مصر، لبحث أنشطة الشركة وخططها خلال الفترة المقبلة فى ظل تنفيذ الشركة البريطانية لبرنامج حفر مكثف فى مناطق امتيازها فى مصر بدلتا النيل والبحر المتوسط.

وأكد بدوي خلال اللقاء وفق بيان الوزارة اليوم، أن التعاون الإقليمى يفتح آفاقاً واسعة لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية وتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات والبنية التحتية القائمة بالفعل مما يعزز استغلال الثروات البترولية بما يفيد كافة الأطراف وعلى سبيل المثال التعاون مع قبرص فى تنمية اكتشافاتها بالإضافة إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية فى مجال كفاءة الطاقة.

وأشار إلى جهود الحكومة المصرية لتنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه بهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية فى تحقيق أهداف القيمة المضافة.

ولفت الوزير إلى أن إلتزام الشركاء الأجانب بمشروعاتهم فى مصر يظهر مدى جاذبية المناخ الاستثمارى لقطاع البترول المصرى والفرص الواعدة به، مشيراً إلى أن العمل جارى حالياً للإسراع بتنمية الاكتشافات المحققة لزيادة الإنتاج وتخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس الإقليمى لشركة بى بى أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 شهد اقبالاً واسع النطاق من مختلف الشركات العالمية ما أظهر مدى تنامى أهمية المؤتمر كمنصة إقليمية ودولية لأداء الأعمال وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ حالياً برنامج حفر مكثف فى مناطق عملها بمصر وتستهدف ضخ استثمارات جديدة وزيادة عدد الحفارات خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الاكتشافات وتنمية الاكتشافات القائمة والإسراع بوضعها على خريطة الانتاج.