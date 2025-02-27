تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس في بنكين، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء بتراجع قرش، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.