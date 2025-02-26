زيادة 10% في أسعار البط الفترة الحالية.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار البط ارتفاعًا بنسبة 10% خلال الفترة الحالية، في حين استقرت أسعار الديك الرومي عند نفس مستوياتها السابقة في فترة الكريسماس، وفقًا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية "لمصراوي".

وأضاف أن سعر كيلو البط الحي يبلغ 120 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى 160 جنيهًا بعد الذبح والتنظيف والتعبئة، بينما تتراوح أسعار الديك الرومي بين 110 و115 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى 145 جنيهًا بعد الذبح والتعبئة.

وأوضح السيد، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البط هو كونه منتجًا موسميًا، حيث يزداد الطلب عليه في مواسم معينة مثل رمضان مما يرفع سعرها بشكل طفيف ، بعكس الدواجن التي تشهد طلبًا مستمرًا طوال العام.

وأشار إلى أن بعض المستهلكين يفضلون شراء البط كبديل للحوم الحمراء، نظرًا لفارق السعر، حيث يمكن شراء بطة وزن 3 كيلو بسعر 480 جنيهًا، بينما يصل كيلو اللحوم الحمراء إلى 450 جنيهًا، وهو ما يجعل البط خيارًا اقتصاديًا للكثيرين.

أما عن أنواع البط، فأوضح السيد أن هناك 3 أنواع رئيسية، البكيني الأبيض الأقل سعرًا، المسكوفي أغلى قليلًا، ويتميز بأوزانه الكبيرة، ومتوسط السعر للبط عمومًا للمستهلك يصل إلى 165 جنيهًا .

وأكد على أن الإقبال على شراء البط يرتفع في أول أسبوعين من رمضان، لكنه يتراجع تدريجيًا مع بدء الأسر في الاستعداد للعيد بشراء الكحك والبسكويت وملابس الأطفال، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه بالتالي تراجع الأسعار مرة أخرى.

وذكر أن أسعار الدواجن البيضاء تسجل 90 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيه، وأسعار الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة، و115 جنيهًا للمستهلك.

وتابع أن أسعار الدواجن البلدي الحرة 125 جنيهًا بالمزرعة، وتصل بسعر 135 جنيهًا للمستهلك، بينما تسجل أسعار البيض 148 جنيهًا في المزرعة، و165 جنيهًا للمستهلك.

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