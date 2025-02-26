الإحصاء: 8.25% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر الماضي

كتبت- دينا خالد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ديسمبر 2024.

وأوضح في بيان له اليوم، أن الجهاز قام بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصنـاعـي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 118.05 خلال شهر ديسمبر 2024 (أولي) مقابل 109.05 خلال شهر نوفمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.25%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 79.72 خـلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024 حيث بلغ 75.08 بنسبة ارتفاع قدرها 6.19% وذلك لزيادة طباعة الكتب الخارجيه.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 95.61 خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024 حيث بلغ 93.28 بنسبة ارتفاع قدرها 2.50 % وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 114.69 خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024 حيث بلغ 119.47 بنسبة انخفاض قدرها 4.00% وفقا للعرض والطلب.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 166.95 خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024 حيث بلغ 172.47 بنسبة انخفاض قدرها 3.20% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.