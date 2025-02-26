المؤشر الرئيسي يهبط وحيدًا بنسبة 0.07% بختام تعاملات الجلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.07% عند مستوى 30631 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.



وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.



وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 71.35 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 301.27 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 372.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.87% عند مستوى 30654 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.







