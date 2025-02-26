وزير البترول: توفير حوافز لتسريع تنمية الحقول وأعمال الإنتاج والاستكشاف

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تواصل إجراءات تحفيز شركاء الاستثمار باعتباره من الأولويات لدفع اعمال زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع عقده مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس بمشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية وممثلى وزارة المالية.

ونوه بدوي خلال الاجتماع لما تم بذله من جهود للوزارة في هذا الصدد بما في ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء، والوفاء بالالتزامات تجاههم والعمل على توفير حوافز لتسريع تنمية الحقول وتسريع الإنتاج وأعمال الاستكشاف الجديدة، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة في زيادة إنتاجية الحقول بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة .

وأكد بدوي على قوة العمل التكاملي الجاري بين الوزارة ومختلف وزارات الحكومة كفريق عمل واحد، والذي يدعم دور الوزارة في مواجهة التحديات و زيادة الإنتاج المحلى .

واستعرض صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائبته للشئون المالية والاقتصادية أمل طنطاوى، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تخدم زيادة الإستثمار ودفع عجلة الإنتاج للبترول والغاز وتوفير الاحتياجات التمويلية.

وشارك في الاجتماع يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومعتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي ، ونواب رئيس هيئة البترول .