بعد وصوله إلى 65 جنيهًا.. هل تنخفض أسعار الليمون خلال الفترة المقبلة؟

كتبت- دينا كرم:

توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن تشهد أسعار الليمون انخفاضًا خلال شهر تقريبًا، مع بدء إنتاج الشتلات الجديدة، ما سيسهم في زيادة المعروض بالسوق.

وأضاف أن أسعار الليمون في سوق التجزئة تتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعره في سوق الجملة 55 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحالي هو إصابة أشجار الليمون، مما أدى إلى تراجع الإنتاج ونقص المعروض في الأسواق.

وأوضح أن هناك بدائل متاحة أمام المستهلكين، مثل ليمون الأضاليا يتراوح سعره من 7 إلى 10 جنيهات، حيث يمكن شراؤه لحين بدء الإنتاج الجديد من محافظات مثل المنيا، التي تعد من أكبر المحافظات المنتجة لليمون في مصر.

ولفت إلى أن أسعار كل الخضروات تشهد انخفاضًا بشكل كبير وبنسب تصل إلى 70%، مثل الطماطم والبطاطس والخضار والبسلة والجزر.

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