فوري تستثمر 80 مليون جنيه في 3 شركات مصرية

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة فوري، للتكنولوجيا المالية، استثمار 80 مليون جنيه في ثلاث شركات تكنولوجية مصرية بارزة، وهما Virtual CFO بحصة ملكية 56.6%، وDirac System بحصة ملكية 51.0%، وCode Zone بحصة ملكية 51.0%.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن هذا الاستثمار يعكس التزام فوري بدعم منظومة التكنولوجيا في مصر وتعزيز الابتكار المحلي، تماشيًا مع استراتيجيتها للنمو من خلال توسيع نطاق حلولها الرقمية للشركات "فوري بيزنس".

ومن خلال هذه الاستثمارات الاستراتيجية، تواصل فوري ترسيخ مكانتها كقائد في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في مصر، عبر تقديم مجموعة أكثر تكاملاً من الخدمات الرقمية للشركات والمساهمة في نمو وتطور المشهد التكنولوجي في البلاد.

تعتبر Dirac Systems الرائدة في مجال برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول أتمتة الأعمال و Virtual CFO مزود متخصص في الخدمات المالية والمحاسبية ، وCode Zone شركة تطوير برمجيات مبتكرة، متخصصة في تقديم أدوات إدارة الأعمال المتقدمة لشركات في قطاع الرعاية الصحية.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى توسيع نطاق حلول "فوري بيزنس" الرقمية للشركات وتعزيز مكانة فوري كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري إن هذه الاستثمارات تعزز مكانة فوري كمقدم شامل لحلول الأعمال الرقمية، عبر توسيع منصة "فوري بيزنس" في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والأدارة المالية، وتوفير تكامل سلس لحلول الدفع الإلكتروني مع أنظمة المحاسبة والموارد البشرية المتطورة.

بالإضافة إلى تقديم ابتكارات مالية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، مما يعزز من دور "فوري بيزنس" في تمكين الشركات بحلول مالية رقمية متطورة. تعكس هذه الخطوة أيضًا ثقة فوري في شركات التكنولوجيا المصرية والكوادر المحلية. ومن خلال دمج هذه الشركات في منظومتنا، نهدف إلى دعم مبادرات التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر، ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي عبر مختلف الصناعات، وفق ما قاله صبري.

وقال محمد حامد، الرئيس التنفيذي لشركة Dirac Systems إن هذا الاستثمار يمثل نقطة تحول هامة لشركتنا حيث يتيح لنا توسيع حلول تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بنا وتعزيز تأثيرنا على الشركات بمختلف أحجامها.

وأوضح أنه سيتم توفير حلولًا رقمية متكاملة تمامًا تساعد المؤسسات على تحسين الكفاءة التشغيلية، تبسيط الإدارة المالية، وتسريع نموها في الاقتصاد الرقمي المتطور.

وقال أحمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة Virtual CFO : إن التحالف الاستراتيجي مع فوري سيوفر حلولًا شاملة ومتكاملة لإدارة جميع الشؤون المالية، النقدية، والمحاسبية، بما في ذلك إصدار الفواتير الإلكترونية للعملاء المشتركين.

وقال محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة: Code Zone إن هذا الاستثمار يهدف إلى تعزيز الابتكار والتميز التكنولوجي عبر دمج خبرة Code Zone في تطوير البرمجيات مع ريادة فوري في مجال المدفوعات الإلكترونية. نسعى معًا إلى تطوير حلول متقدمة تلبي توقعات العملاء، من خلال تقديم منصات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والابتكار بسلاسة.