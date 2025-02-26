تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتمكين ذوي القدرات الخاصة

كتبت- آية محمد:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بهدف تعزيز التعاون لدعم الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الاتفاقية، وفق بيان الوزارة، إلى تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في منظومة التعليم الجامعي الحديث، بالإضافة إلى دعمهم في مجالات البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال المتخصصة في مجال التكنولوجيات المساعدة.

ويشمل التعاون العمل على دعم الدارسين ذوي الإعاقة في الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتوفير التدريب التخصصي المتميز.

وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات العامة، ورجال الصناعة، وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة هي مبادرة وطنية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2018 بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات المساعدة.

وتسعى الأكاديمية إلى تعزيز دمج هؤلاء الأشخاص في التعليم والتوظيف والمجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وتتمثل رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتطوير التقنيات المساعدة ونشر استخدامها بما يسهم في تمكين ذوي القدرات الخاصة.