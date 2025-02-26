"مكسب" للمدفوعات تتيح خدمة السحب والإيداع لجميع المحافظ الإلكترونية

كتبت- دينا خالد:

أطلقت شركة مكسب للمدفوعات، خدمة جديدة بقطاع المدفوعات الرقمية لأول مرة بمصر.

وقال بلال المغربل الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة مكسب للمدفوعات، إن الشركة بدأت في إتاحة خدمة السحب والإيداع لجميع المحافظ الإلكترونية في مصر من خلال قاعدة عريضة من نقاط السحب والإيداع عبر شركاء "مكسب" من التجار.

وتوقع المغربل، أن شركاء "مكسب" إلى نحو 150 ألف نقطة بنهاية 2025، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح بلال المغربل، أن الخدمة هي الأولى من نوعها في مصر حيث تتيح نقاط البيع التابع للشركة سحب وإيداع لمختلف المحافظ الإلكترونية وكذلك محافظ شركات الاتصالات الأربعة.

تأتي هذه الخدمة من شركة مكسب للمدفوعات في إطار استراتيجيتها للتوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر وبنك مصر.

وتوقع المغربل، أن تصل حجم المعاملات المالية من خلال خدمة السحب والإيداع المُطلقة حديثاً، لنحو 10 مليار جنيه بنهاية 2025.