"بالم هيلز للتعمير" تسعى لتأسيس شركة تابعة بإمارة أبو ظبي

كتبت- أمنية عاصم:

تسعى شركة بالم هيلز للتعمير لتأسيس شركة تابعة بإمارة أبو ظبي سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بدولة الإمارات وتعيين كل من يس إبراهيم لطفي منصور و طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي و علي ثابت سید فرغلي وحازم محمد مجدي خليل بدران مديرين للشركة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم ، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة بالم هيلز للتعمير بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وجاء ذلك خلال ملخص القرارات التي وافق عليها السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد أمس الثلاثاء الموافق 2025/2/25.



وتأسست شركة بالم هيلز للتعمير عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006، كما أنها مدرجة في بورصة لندن. ومتخصصة في في التطوير العقاري وتملك الشركة واحدًا من أكبر بنوك الأراضي في مصر من خلال 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. لدى الشركة شركات تعمل في المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية.







