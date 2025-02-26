وزارة البترول: طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس 2024

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس 2024، وذلك في خطوة تعكس التزام الوزارة بتوفير فرص وبيئة جاذبة للشركات العالمية والمحلية لدعم أنشطة الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

وبحسب بيان الوزارة اليوم ، جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز وجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وتم إغلاق التزايد على 13 منطقة استكشافية وانتاجية في مختلف الأحواض الجيولوجية واستلام العروض لها باستثمارات متوقعة تزيد عن 700 مليون دولار وتتضاعف تلك الاستثمارات فى حالة تحقيق اكتشافات جديدة لتنميتها.

وهي موزعة على محورين رئيسيين، أولًا المناطق المطروحة عبر المزايدات العالمية ودخول شركة مصرية لأول مرة نطاق أنشطة البحث والاستكشاف بالمتوسط، وتم تقديم العروض لـ4 مناطق بالبحر المتوسط ضمن المزايدة العالمية التي أطلقتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في أغسطس 2024، حيث تمثل هذه المناطق فرصًا واعدة لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي وتنميته واستغلاله.

يبلغ عدد المناطق الاستكشافية في البحر المتوسط حاليا 17 منطقة، موزعة بين عدد من الشركات العالمية الكبرى، حيث تعمل شركة إيني فى 7 مناطق، وشركتي إكسون موبيل و شل فى 3 مناطق لكل منهما.

فيما تستحوذ كل من شركتى شيفرون وبي بي على منطقتين لكل منهما فى ظل شراكات عالمية مع شركات قطر انيرجي و مبادلة وأدنوك وودسيد و انيرجين و هاربور وكوفيك، ومع إضافة المناطق الأربع الجديدة، سيرتفع إجمالي عدد المناطق الاستكشافية بنسبة 23%، مما يعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة ويدعم أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط وخصوصا بعد دخول شركة كايرون المصرية لأول مرة نطاق أعمال البحث والاستكشاف بالمتوسط.

و ثانيًا المناطق المطروحة ضمن الخريطة الاستثمارية المفتوحة ولأول مرة بهذا النظام، حيث تم إغلاق التزايد على 9 مناطق، تشمل 4 مناطق ضمن الحقول المتقادمة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول، بهدف إعادة تطويرها وزيادة إنتاجيتها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق التزايد على 5 مناطق استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، والتي تتميز بإمكانات جيولوجية واعدة تدعم التوسع في أنشطة الاستكشاف.

وقد حظيت هذه الفرص الاستثمارية باهتمام واسع من الشركات العالمية والمصرية، إلى جانب عدد من المستثمرين المصريين الجدد مثل شركات النيل للطاقة و عز الدخيلة و فليت أويل أند جاز ، مما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري.

ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاستكشافي طفرة ملحوظة في الفترة القادمة مع ضخ استثمارات جديدة، قد تتضاعف في حال تحقيق اكتشافات تجارية جديدة، بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج.

إعلان نتائج التقييم قريبًا

ومن المقرر أن تعلن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج التقييم والعروض المقدمة خلال شهرين، بينما ستكشف الشركة العامة للبترول عن نتائجها خلال شهر على الأكثر، ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بسرعة إنجاز عمليات التقييم لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف.

وتعزيزًا لمسيرة النمو، تعمل الوزارة حاليًا على إغلاق التزايد على مجموعة إضافية من الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة، مما يعزز البيئة الاستثمارية التنافسية ويهيئ المجال لضخ استثمارات جديدة.

كما تستعد الوزارة للإعلان عن طرح فرص استثمارية جديدة تشمل مناطق استكشافية وحقولًا متقادمة، وذلك عبر نظام المناطق المفتوحة، الذي يمنح الشركات آلية مرنة للمشاركة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطتها الطموحة لزيادة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الهيدروكربونية، مستندة إلى رؤية واضحة تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وذلك من خلال استراتيجيات متكاملة تجمع بين توسيع نطاق الاستكشاف، وإعادة تطوير الحقول المتقادمة، وتوفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة لزيادة الإنتاج، مستفيدةً من بنيتها التحتية القوية، وتكامل أنشطتها ، ودعمها المستمر للابتكار والتكنولوجيا في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.