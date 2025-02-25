وزير الصحة والسكان: صرف مستحقات بمليار جنيه اليوم لشركات الأدوية

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية صرفت اليوم مليار جنيه مستحقات لشركات الأدوية في ظل سعى الهيئة لصرف كافة المستحقات.

وأوضح خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن هيئة الدواء الموحد صرفت نحو 14 مليار جنيه لشركات الأدوية خلال شهر.

كان الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.