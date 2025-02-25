كيف يفكر الضحايا بعد واقعة احتيال منصة "FBC"؟

كتبت- آية محمد:

أثار انهيار منصة FBC ضجة كبيرة بين المتعاملين معها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال الضحايا بين الإحباط، والغضب، والأمل في استرداد الأموال.

وانعكست تلك المشاعر في منشورات عديدة، منها منشورات كانت توجه الضحايا إلى تحرير محاضر ضد المنصة عن طريق مباحث الإنترنت، مع التأكيد على أهمية تقديم البلاغ كخطوة قانونية ضرورية لاسترجاع الأموال.

وأكد بعض المستخدمين، أن هناك حالات سابقة استرد فيها الضحايا أموالهم بعد القبض على المسؤولين عن تلك المنصات، حيث كتب أحد المستخدمين:

"أول لما يتمسكوا فلوسك هتجيلك تاني محدش يقلق نفس الموضوع حصل الأسبوع اللي فات مع شركه تانيه واتمسكوا والناس اخذت فلوسها لو معملتش محضر فلوسك راحت عليك اللهم بلغت اللهم فاشهد".

واستجاب عدد من المحامين للأزمة، معلنين استعدادهم لتقديم الدعم القانوني للضحايا.

وشرح أحد المحامين أهمية تقديم البلاغات في مديريات الأمن وفقًا لمحل إقامة المتضرر، مع التأكيد على أن تلك البلاغات تضمن حق المواطن.

وتساءل البعض عن مصير أموالهم بعد القبض على المتهمين، حيث كتب أحدهم: "بعد القبض عليهم، فلوسنا هترجع إزاي؟".

وعلى الرغم من الألم والخسائر، تمسك العديد من الضحايا بالأمل، داعين بعضهم البعض للوقوف صفًا واحدًا وتقديم البلاغات بشكل جماعي.

وكتب أحدهم "عاوزين نطلع كلنا ونعمل بلاغات في أمل كبير أوي إن فلوسنا ترجع لازم نطلع كلنا وتعمل بلاغات المنصه كان فيها مليون واحد المليون واحد لو طلعو والله فلوسنا هترجع والله كل واحد يطلع يعمل بلاغات ويطلب حقه في أمل كبير والله".

ووسط مشاعر الغضب، ظهرت أصوات تحذر من الوقوع في فخ منصات جديدة قد تستغل يأس المتضررين.

وروت إحدى الضحايا تجربتها مع منصة أخرى: "بعد اذنكم انا اتنصب عليا من منصة هوج بول من سنتين ودخلت في FBC بس قبل ما ادخل سألت الناس قالولي لا إحنا مختلفين لأن إحنا في شغل بجد و سجل ضريبي و بطاقة ضريبية أنا كنت داخله مش برقم كبير أنا دخلت ب 44 الف و مش عارفه ارجعهم حاليا علما إني اتنصب عليا في هوج بول في 160 الف"

وعلى الرغم من انهيار المنصة، تمسك البعض بأمل عودتها مرة أخرى، مع تداول شائعات حول إيقافها مؤقتًا، حيث كتبت إحدى المستخدمات: "بعد اذنكم انا لسه قافله حاليا مع واحدة صاحبتي هي اللي دخلتني الابلكيشن ده، قالتلي إنها اتصلت بحد و بلغها إنهم مقفلوش ولا حاجة هما بس عاملين حجب للابلكيشن علشان رمضان و هيرجع تاني يفتح بعد رمضان بالأرباح كمان و ده اللي أنا حاسه بيه برضو".

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