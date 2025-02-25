هل يصل سعر الذهب في مصر لمستويات غير مسبوقة قريبا؟.. الشعبة تجيب

كتبت - دينا كرم:

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب "لمصراوي"، إن التوقعات بشأن أسعار الذهب تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، دون وجود أي مؤشرات على انخفاض قريب، وهو ما سينعكس على السوق المصري ويدعم استمرار ارتفاعه.

وأوضح ميلاد، أنه إذا حدث تراجع طفيف في البورصة العالمية، تعود الأسعار للارتفاع مجددًا وأرجع ذلك إلى استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، وعدم وضوح الرؤية بشأن القرارات الجمركية والسياسات المالية الدولية، ما يجعل احتمالات الهبوط ضعيفة.

وأضاف ميلاد، أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، فعندما ترتفع الأسعار عالميًا ترتفع محليًا، والعكس صحيح، لكنه رجح استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاستمرار العوامل الداعمة لارتفاع الذهب.

ويقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، إن السوق المصري مفتوح على الأسواق العالمية ويتأثر بعوامل متعددة، أبرزها سعر الذهب في البورصة العالمية وسعر الدولار محليًا.

وأشار نجيب، إلى أن أسعار الذهب عالميًا شهدت تراجعًا اليوم، بعد ارتفاعها أمس، نتيجة لتغيرات العرض والطلب، لكنه توقع أن يواصل الذهب ارتفاعه تدريجيًا، قائلًا: "من المرجح أن يصل السعر عالميًا إلى 3000 دولار للأوقية، مما قد ينعكس على السوق المصري ويدفع الأسعار لمستويات 4300 جنيه للجرام أو أكثر، ولكن بشكل تدريجي".

وكان أعلى سعر وصل له سعر الذهب في السوق المحلي هو 4200 جنيه لعيار 21 في فبراير 2024، بحسب نجيب.

وأكد نجيب، أن حركة الأسعار ستظل مرتبطة بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما يجعل التوقعات مفتوحة على جميع الاحتمالات، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، واعتباره فرصة للربح في كل الأوقات.

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