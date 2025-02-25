"إي إف چي" هيرميس توقع شراكة مع "كيدزانيا" لإطلاق بورصة للأطفال

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع للمجموعة إي إف چي القابضة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع كيدزانيا القاهرة لتقديم تجربة تعليمية ترفيهية تفاعلية للأطفال هي الثانية في العالم والأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتداول الأسهم وتعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الصغيرة.

وتابع البيان المرسل اليوم من الشركة، أنه قد تم تصميم هذه المبادرة لتوعية الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و14عامًا بالخدمات المالية عن طريق نموذج محاكاة تفاعلية للتداول في سوق الأوراق المالية.

وبموجب هذه الشراكة، قامت إي اف چي هيرميس بتصميم نموذج محاكاة لسوق الأوراق المالية، وهو عبارة عن نسخة مبسطة مخصصة للأطفال من تطبيق التداول EFG Hermes ONE، والذي سيتيح لهم إمكانية تداول الأسهم باستخدام الكيدزوس "العملة التي يستخدمها الأطفال في كيدزانيا" على أن يبدأ كل طفل بالمشاركة باستخدام 15 كيدزوس مع إنشاء محفظة التداول الخاصة به على التطبيق.

وأضاف البيان، هذه التجربة الشيّقة والفريدة من نوعها ستتيح للأطفال الذين يزورون كيدزانيا القاهرة فرصة تعلم مبادئ الاستثمار من خلال المشاركة في بيئة تفاعلية تحاكي البيئة الحقيقية لعالم التداول في أسواق الأوراق المالية، علمًا بأن هذه التجربة القيّمة تهدف أيضًا إلى تثقيف الأطفال ماليًا في سن مبكرة واطلاعهم على مهارات إدارة الأموال والاستثمار من خلال المشاركة في الأنشطة العملية والألعاب التفاعلية.

والجدير بالذكر أن الأطفال سيشاركون في أنشطة التداول في فرع إي اف چي هيرميس الجديد داخل كيدزانيا، وسيتم التداول باستخدام أسهم الشركات الموجودة داخل كيدزانيا –والتي يبلغ عددها 45 شركة– حيث سيتم تحديد أسعار الأسهم بناءً على الأداء اليومي لهذه الشركات ومدى إقبال الأطفال على الاستثمار فيها.

وكما تتيح هذه التجربة للأطفال إمكانية تقييم فرص الاستثمار بناءً على أداء هذه الشركات، من حيث المكاسب والخسائر المرتبطة بنمو كل شركة. علاوة على ذلك، سيتمكن الأطفال من استخدام الكيدزوس التي حصلوا عليها من استثماراتهم للتسوق في متجر الهدايا أو المشاركة في التجارب المختلفة الأخرى التي تقدمها كيدزانيا.

وصرحت مي الجمال، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة تلتزم بمواصلة الريادة في إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بالثقافة المالية.

وأكدت الجمال، أن هذه الشراكة المميزة مع كيدزانيا القاهرة تهدف إلى توفير تجربة تعليمية ترفيهية تفاعلية للأطفال، وهي الثانية على مستوى العالم والأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تداول الأسهم؛ مما يعزز الوعي بالخدمات المالية ويهدف إلى دعم قدرة الأجيال المستقبلية على فهم أسس الاستثمار.

وأضافت الجمال، أن هذه المبادرة ستسهم في تنشئة جيل يتمتع بالوعي المالي والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية، من خلال توعية الأطفال منذ سن مبكرة بمعرفة كيفية إدارة الأموال والاستفادة من الفرص المختلفة، مشيرة إلى التزام الشركة بإعداد جيل جديد من صغار المستثمرين.

وعلى مدار العقد الماضي، نجحت كيدزانيا القاهرة في إحداث تأثير إيجابي على أكثر من 2.5 مليون طفل، حيث توفر هذه المدينة التعليمية، المبنية على المحاكاة، للأطفال إمكانية تجربة حياة البالغين من خلال العمل داخل مؤسسات مصممة على غرار المكاتب والمتاجر والمصانع الحقيقية وغيرها، وذلك بهدف مساعدة جيل المستقبل على فهم كيفية عمل الشركات والقطاعات على أرض الواقع، وتوجيههم نحو اكتشاف تطلعاتهم وتفضيلاتهم في المستقبل.