بدون خط أرضي.. كل ما تريد معرفته عن أجهزة الراوتر الهوائي بشركات الاتصالات الأربعة

كتبت- آية محمد:

يعاني بعض المستخدمين من مشكلة عدم توافر لديهم خط أرضي، فأصبح اختيار جهاز الراوتر الهوائي حلًا مثاليًا لهذه المشكلة، حيث يمكنهم الحصول على خدمات الإنترنت المنزلي عبر راوتر 4G الذي يعتمد على شبكة الجيل الرابع دون الحاجة لخط هاتف أرضي.

و تقدم شركات الاتصالات الاربعة "أورنج، وفودافون، و"إي آند" و"وي ""، مجموعة متنوعة من أجهزة الراوتر التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، سواء من حيث السرعة، وعدد الأجهزة المتصلة، ومساحة التغطية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز أجهزة الراوتر الهوائي ومميزاتها بالإضافة إلى أسعارها

أورنج

تقدم الشركة نوعين من أجهزة الراوتر الهوائي:

1- راوتر Home Wireless:

السعر: 1700 جنيه.

التقسيط: متاح حتى 24 شهر بدون فوائد لحاملي الكروت البنكية.

السرعة: تصل إلى 100 ميجابايت.

عدد الأجهزة المتصلة: يمكن لـ 32 شخص الاتصال في نفس الوقت .

تغطية الـ Wi-Fi: تصل إلى 100 متر مربع.

2- راوتر Home Wireless High Speed:

السعر: 1250 جنيه بعد الخصم بدلًا من 2500 جنيه، وذلك عند الاشتراك في باقات Home 4G 140 GB أو أعلى.

التقسيط: متاح حتى 24 شهر بدون فوائد لحاملي الكروت البنكية.

السرعة: تصل إلى 400 ميجابايت.

عدد مستخدمي الشبكة: يمكن لـ 64 شخص الاتصال في نفس الوقت.

تغطية الـWi-Fi: تصل إلى 200 متر مربع.

فودافون

تتيح الشركة نوعين من أجهزة الراوتر الهوائي

1- راوتر Home Wireless:

السعر: 850 جنيه، ومتاح تقسيط حتى 12 شهر بدون فوائد عن طريق كروت الائتمان.

السرعة: تصل إلى 150 ميجابايت.

عدد المستخدمين: يمكن لـ 32 شخص الاتصال في نفس الوقت.

تغطية الـ WIFI: تصل إلى 100 متر.

2- راوتر Home Wireless Plus:

السعر: 1250 جنيه، ومتاح تقسيط حتى 12 شهر بدون فوائد عن طريق كروت الائتمان.

السرعة: سرعة تصل إلى 400 ميجابايت.

عدد المستخدمين: يمكن لـ 64 شخص الاتصال في نفس الوقت.

تغطية الـ WIFI: تصل إلى 200 متر.

"إي آند"

تقدم الشركة 3 أنواع من أجهزة الراوتر الهوائي مع خصومات حتى 1 أبريل

1- راوتر Home 4G:

السعر: تتيح الشركة خصم 50% علي سعر الراوتر عند شرائه مع خط الـ Home 4G ليكون سعره 850 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

السرعة: تصل حتى 150 ميجابايت.

التغطية: تصل حتى 100 متر.

عدد المستخدمين: يمكن لـ 32 شخص الاتصال به.

2- راوترG 4.5:

السعر: تتيح الشركة خصم 60% على سعر الراوتر عند شرائه مع خط Home 4G ليكون سعره 1000 جنيه بدلًا من 2500 جنيه.

السرعة: تصل حتى 300 ميجابايت.

التغطية: تصل حتى 200 متر.

عدد المستخدمين: يمكن لـ 32 شخص الاتصال به.

3- راوتر Mega Speed

السعر: توفره الشركة بسعر 1500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه.

السرعة: تصل حتى 588 ميجابايت.

التغطية: تصل حتى 200 متر.

عدد المستخدمين: يمكن لـ 64 شخص الاتصال به.

المصرية للاتصالات " WE"

توفر الشركة خصومات على الأجهزة حتى يوم 28 فبراير، وتتيح الشركة أكثر من جهاز راوتر هوائي منهم:

1- ZTE-CAT4 Router MF293N

بسعر 850 جنيه بعد الخصم بدلًا من 1700 جنيه.

2- ZTE- CAT6 Router MF296R

بسعر 1000 جنيه بعد الخصم بدلًا من 2000 جنيه.

3- HUAWEI B320-923-CAT4

بسعر 850 بعد الخصم بدلًا 1700 جنيه.

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