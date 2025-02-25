تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 25 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4697 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4759 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4164 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3569 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33313 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.