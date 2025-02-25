هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.87% عند مستوى 30654 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.96%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 89.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 56.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 145.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.27% عند مستوى 30925 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.