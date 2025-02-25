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مصادر: رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية قريبا إلى هذا الحد

02:22 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية، إجراء تعديلات على الضرائب العقارية منها رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية بهدف السكن.

وأوضح المصدر ردا على سؤال مصراوي، أن المالية تدرس حاليا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية من 2 مليون جنيه حاليا إلى 4 ملايين جنيه بعد زيادة أسعار الوحدات.

يجري حاليا إعداد التعديلات الضريبية للوحدات العقارية وسيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء ثم رفعه لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، وفق المصدر.

ويتيح القانون حصول الوحدات العقارية التي يقل ثمنها عن مليون جنيه على الإعفاء الضريبي وفي حال تجاوز قيمة الوحدة عن هذا الحد يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة.

كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلًا للمجلس الأعلى للضرائب على وشك الانتهاء، وتوجهًا حكوميًّا بالشراكة بين المالية والاستثمار؛ من أجل توحيد جميع الرسوم.

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