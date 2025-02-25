سوديك تقرر دمج 7 شركات تابعة وتحديد رأس المال بنحو 5.15 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

وأوضحت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أنه تقرر دمج كل من شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة سوديك بوليجون للاستثمار العقاري، وشركة سوريل للاستثمار العقاري، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية، وشركة طابروك للتعمير، وشركة لاميزون للاستثمار العقاري، وشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية في "سوديك".

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أنه تقرر توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والمندمجة الواردة بتقرير لجنة تقييم إعادة النظر والنهائي على مساهمي الشركة الدامجة بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة الدامجة باعتبارها المالكة بنسبة 100% -مباشرة وغير مباشرة- من أسهم الشركات المندمجة.

وكما تقرر إضافة الأنشطة التالية إلى غرض سوديك: " تملك وإدارة وتشغيل الوحدات البحرية (القوارب، اليخوت، الموتوسيكلات المائية)- إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة -إنشاء وإدارة الأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.

واستكمل الإفصاح، أنه تم الموافقة على تحديد رأس المال المرخص به للشركة بعد الاندماج 25 مليار جنيه وتحديد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5.15 مليار جنيه موزعًا على 1.28 مليار سهم.