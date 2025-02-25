إنتاج 434 مليون قدم مكعب للغاز.. اعتماد الموازنة التخطيطية لـ "بتروبل" للعام المالي الجديد

كتبت- دينا كرم:

قال خالد موافى، رئيس شركة بتروبل، إن الشركة تستهدف في عام 2025/2026 الوصول الي معدلات انتاج يومي من الزيت المكافئ يصل إلى 144 ألف برميل زيت مكافئ و434 مليون قدم مكعب للغاز، والخطة للزيت الخام هو تحقيق معدل إنتاج 58 الف برميل، 4730 برميل / يوم للمتكثفات و130 طن/ يوم للبوتاجاز، كما تسعى الشركة للمحافظة على تكلفة الوحدة عند أقل حدود ممكنة.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 320 مليون دولار لأعمال التشغيل تتضمن مبلغ 122 مليون دولار للإستمرار في أعمال الصيانة للآبار للمحافظة على معدلات الإنتاج بالإضافة الي تخصيص جزء من ميزانية التشغيل لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنصات الانتاج بجميع مناطق الشركة.

وأكد على استئناف الحفر فى موقع حقل ظهر بعد وصول الحفار سايبم 10000 فى نهاية يناير إلى المياه المصرية، وقيامه بإجراء التجهيزات اللازمة للعمل ومن ثم انتقاله لموقع حقل ظهر 15 فبراير، للقيام بعمليات الحفر، واحادت مسار 3 آبار تبدأ بالبئر ظهر 13 ثم ظهر 6 يعقبه ظهر 9 بإستخدام تقنية حديثة coiled tubing لأول مرة على مستوى العالم فى المياه العميقة، وأضاف أن الشركة نجحت فى تحقيق 5 ونصف مليون ساعة عمل آمنة.

ومن جانبه، أشاد فرانشيسكو جاسباري – مدير إينى الإيطالية في مصر - بالفرص الواعدة في مناطق امتياز بتروبل، لاسيما في منطقة أبو ماضي، حيث تعمل الشركة على تكثيف الأنشطة لمواجهة تراجع الإنتاج وزيادته من خلال تشغيل ست حفارات، وتوسيع نطاق عمليات الحفر في المناطق البرية.

كما أكد على أهمية الدراسات الحديثة للخزانات التي أجرتها الشركة لتحقيق المراجعات المستهدفة وزيادة الإنتاج المستدام.