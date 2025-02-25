"إلكترولكس" تتراجع عن قرار تخارجها من السوق المصري

كتبت- دينا خالد:

قررت إلكترولكس جروب استمرار عملياتها في مصر ضمن أعمال المجموعة، وذلك بعد التقييم النهائي للخيارات المختلفة حيث تم الإعلان عن البيع المحتمل لكيانات المجموعة في مصر في 20 يوليو 2023، وبدء التحضيرات لتصفية بعض الأصول التي تشمل إنتاج وبيع الأجهزة المنزلية الكبرى وسخانات المياه.

وبحسب بيان من المجموعة اليوم، تمتلك الشركة علامات تجارية في مصر تتمتع بقيمة سوقية كبرى وعلى رأسها زانوسي، وهو ما شجع الشركة على اتخاذ قرار الإبقاء عليهم ضمن العلامات التجارية التابعة لها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقول يانيك فيرلينغ، الرئيس التنفيذي لإلكترولكس جروب، "لدينا نشاط تجاري ناجح في مصر، وبعد تقييم الخيارات المختلفة، توصلنا إلى أن الاحتفاظ به ضمن المجموعة سيحقق قيمة أكبر".

وأضاف فيرلينغ، "أهدافنا في المستقبل هي الاستفادة من السوق المتنامي في مصر وزيادة حصتنا في السوق، بالإضافة إلى توسيع التصدير من مصر."

قال ميسم الحناوي، العضو المنتدب لشركة إلكترولكس جروب مصر، "لدينا علاقات تجارية قوية مع مختلف الشركاء والموزعين، فضلاً عن علامتين تجاريتين قويتين في السوق تحظيان بثقة وحب المستهلكين: زانوسي وأولمبيك إلكتريك".

وأضاف الحناوي: "نصدر حاليا إلى حوالي 20 دولة، مع الحفاظ على ريادتنا في السوق المحلية، حيث تحتل علاماتنا التجارية مراكز الصدارة في مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية ومنها "أوليمبك" في سخانات المياه، و"زانوسي" في الغسالات الأوتوماتيك، و"ايديال" في الثلاجات ذات الباب واحد.