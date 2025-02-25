بعد ما حدث في "FBC".. خبير يوضح مخاطر الاستثمار عبر المنصات الإلكترونية

كتبت- آية محمد :

في الساعات الأخيرة، أثارت منصة FBC جدلاً واسعًا في مصر وذلك بسبب احتيالها على أكثر من مليون شخص، بمبالغ وصلت إلى 6 مليار دولار.

وFBC هي منصة استثمارية ظهرت في الفترة الأخيرة وأوهمت الراغبين في استثمار أموالهم بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية بشكل سريع، قبل أن يتحول الموضوع إلى عمليات احتيال طالت أكثر من مليون شخص.

ويقول محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي إن منصة FBC تعد من أبرز الأمثلة على المنصات الاحتيالية التي تعتمد على التسويق الشبكي لاستدراج الضحايا.

وأوضح الحارثي، أن هذه المنصات تعمل دون أي تراخيص قانونية، وأن نشاطها الأساسي هو النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث تقنع المستخدمين بالاشتراك بها لتحقيق ربح يومي يحول عبر المحافظ الإلكترونية.

وأشار الحارثي، إلى أن الربح الذي يحصل عليه المستخدم في البداية يكون من رصيده الشخصي أو من أموال مشتركين جدد.

وتابع الحارثي، أن معظم هذه المنصات تعمل من خارج مصر، ولكن يتم الترويج لها عبر وكلاء ووسطاء داخل مصر من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل "تليجرام".

وأكد أنه وفقًا للقانون، لا يحق لأي جهة جمع أموال من المواطنين إلا إذا كانت شركة مرخصة من هيئة الرقابة المالية مثل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وحذر الحارثي من أن هذه المنصات لا تكتفي بسرقة الأموال فقط بل تتسبب أيضًا في تسريب بيانات المستخدمين على الإنترنت، مما يعرضهم لخطر أكبر.

وأضاف الحارثي، أنه لم يستطيع أي شخص تحقيق مكاسب فعلية من تلك المنصات، وأن الوعود بالأرباح السريعة ليست إلا لإغراء الضحايا.

وأكد الحارثي، على أهمية وعي وتثقيف الذات، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التعامل مع المنصات غير المرخصة، واللجوء إلى المنظومة البنكية السليمة.

وأضاف الحارثي، "أي شخص يطلب منك أموالًا مقابل ربح يومي أو شهري، فهو يمارس عملية نصب، والوسيلة الوحيدة للحصول على المال هي العمل الحقيقي، وليس الانسياق وراء وهم الثراء السريع".

كما أضاف الحارثي، أن هناك كثير من المنصات لازالت قائمة حتى الآن تشبه منصة FBC ومنهم منصة GME التي يتم الترويج لها عبر قنوات "التليجرام" وحذر الحارثي من التعامل معها.

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