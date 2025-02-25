انخفاض الطماطم. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و54 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.