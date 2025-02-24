وزير البترول: تطبيق أحدث التكنولوجيات لإعادة اكتشاف إمكانيات خليج السويس

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تركز بالتعاون مع شركاء الاستثمار على تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية والحلول المبتكرة لتعزيز معدلات الإنتاج، ونجاح الاستكشافات الجديدة في منطقة خليج السويس البترولية العريقة، وإعادة اكتشاف إمكانياتها خصوصاً في الأعماق الكبيرة التي لم تكن ممكنة من قبل، بما يصنع مستقبل جديد لتلك المنطقة .



وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو)، والتى عقدت عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2025 – 2026.

وقدم الوزير الشكر لشركة "دراجون أويل" الإماراتية، شريك الاستثمار في حقول إنتاج "جابكو" بخليج السويس، على جهودها الكبيرة والمستمرة في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في تلك المنطقة.

وأشاد بدوي بتطبيق الشركة لأحدث التكنولوجيات في مجال الاستكشاف والإنتاج البترولى ، مثل تقنية OBN ( تقنية متقدمة للمسح السيزمى الاستكشافى والوصول للمخزونات البترولية ) التي ساهمت بشكل كبير في اكتشاف احتياطيات جديدة.

وأكد أن ما تقوم به الشركة كان مثار فخر خلال العرض التي قدمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وأكد علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية، اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر وقطاع البترول ممثلاً في الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأعرب عن تقديره للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر ومعرض "إيجبس" الأخير بالقاهرة، والذي كان فرصة مميزة لعرض إنجازات الشركة في مصر.

وأضاف الجروان، أن الشركة تركز على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في عمليات الاستكشاف بهدف تحقيق نتائج أكثر دقة وكفاءة، وذلك بناءاً على النجاح الكبير الذي تحقق من خلال استخدام تكنولوجيا OBN للمسح السيزمي، في إطار سعيها المستمر لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة ، كما أشار إلى استهداف دراسة سبل جديدة لخفض تكلفة إنتاج البرميل.