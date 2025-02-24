إيرادات مجموعة طلعت مصطفى ترتفع إلى 42.6 مليار جنيه خلال 2024 بنسبة نمو 50%..وصافي الربح يسجل 14.5 مليار جنيه

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق أقوى أداء مالي بين شركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية خلال عام 2024، مسجلة إيرادات إجمالية بلغت 42.6 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 28.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 50%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق والذي زاد بنسبة نمو بلغت 225% على أساس سنوي، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقارى بنسبة 101% و14% على التوالي.

كما حققت "طلعت مصطفى"، مجمل ربح مجمع بلغ 15.3 مليار جنيه خــــــلال عام 2024 مقارنة بمبلغ 8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 77%، وكان قطاع الفنادق المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي الأرباح، وارتفع بمقدار 4.4 أضعاف على أساس سنوي، يليه قطاع الأنشطة المتكررة الأخرى والقطاع العقاري بمعدلات نمو بلغت 84% و7% على أساس سنوي على التوالي، وبلغ هامش الربح الإجمالي المجمع 36%، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب حوالى 14.5 مليار جنيه خــــــلال عام 2024 وبنسبة نمو بلغت 332%، ما يعادل 4.4 أضعاف المحققة والتي بلغت 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسى، بالإضافة إلى النمو فى قطاع الأنشطة ذات العائد الدورى، وأرباح إعادة التقييم لبعض الاستثمارات العقارية وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين في عام 2024نسبة 17% مقارنة بنسبة 8.8% في عام 2023، مما يؤكد التحسن المستمر في الربحية نتيجة تنفيذ استراتيجية استثمارية مصممة بدقة تركز على بناء محفظة من الأصول عالية الجودة، مثل ذراع الضيافة الفندقية .الفندقية.

كما بلغ صافي الربح لمساهمي الشركة الأم دون الحقوق غير المسيطرة 10.7 مليار جنيه، بزيادة أكثر من الضعف على أساس سنوي من 3.3 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو قدره 224%، وبلغ صافى الربح الشركة المستقلة (دون نتائج اعمال الشركات التابعة) خلال عام 2024 مبلغ 802 مليون جنيه مقارنة بحوالى 682 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 18%.

بلغ إجمالي الأصول 357 مليار جنيه في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 202 مليار جنيه في عام 2023، وزادت الأصول خــــــلال عام 2024 بمبلغ 154.7 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى إضافة الأصول الفندقية لشركة ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية نتيجة عملية الاستحواذ على الفنادق التاريخية، بالإضافة إلى الزيادة فى بند الأصول الثابتة تحت الإنشاء والاستثمارات العقارية والنقدية وما في حكمها وأوراق القبض المسددة من العملاء، وبلغت نسبة العائد على الأصول للمجموعة 5.2% فى عام 2024، مقارنة بنسبة 1.8% المسجلة في عام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير في الربحية وعوائد الأصول خلال الفترة، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما في حكمها مبلغ حوالى 59.8 مليار جنيه فى 31 ديسمبر عام 204 مقابل 18.2 مليار جنيه فى عام 2023.

أما بالنسبة للمصروفات الإدارية والعمومية، بلغت المصروفات الإدارية والعمومية حوالى 2.1 مليار جنيه خــــــلال عام 2024 وبنسبة 4.9% من الإيرادات مقابل 969 مليون جنيه وبنسبة 3.4% من الإيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتعد تلك النسب وفقا لتقارير الصناعة واحدة من أدنى المعدلات التي حققتها شركات التطوير والاستثمار العقارى المتداولة بالسوق، وترجع الزيادة فى بند المصروفات الإدارية والعمومية إلى إطلاق مشروعي بنان وساوث ميد خلال عام 2024.

جدير بالذكر أن المجموعة قادرة على تغطية حساب المصروفات العمومية والإدارية والبالغة 2.1 مليار جنيه فى عام 2024 من حساب الإيرادات الأخرى والبالغة 4.3 مليار جنيه والتى تم تسجيلها في عام 2024 في نفس الفترة، وبمعدل تغطية بلغ 2 مرة ، حيث إن مصادر هذا الدخل المتمثل في استخراج قيمة إضافية من الأنشطة الحالية من خلال أساليب مبتكرة، تقلل بشكل كبير من المخاطر التشغيلية للمجموعة في المستقبل.