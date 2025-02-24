سميح ساويرس: المبالغة في ضريبة الملاهي أضاع فعاليات بملايين للدولة

كتبت - دينا كرم:

قال سميح ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر السياحي، إن فرض ضريبة الملاهي على الفعاليات السياحية، تقتل المشروعات قبل أن تبدأ. وأوضح: "المستثمر عندما يرى هذه الضريبة يعزف عن المشروع من الأساس، وبالتالي في نهاية العام تكون الحصيلة ضئيلة للغاية".

ورأى ساويرس، خلال لقائه في برنامج "المواجهة" على قناة "ON"، أن المبالغة في هذه الضريبة أدت إلى إلغاء عشرات الفعاليات التي كان من الممكن أن تسهم في تنشيط القطاع السياحي وزيادة إيرادات الدولة بالملايين.

واقترح ساويرس بديلًا أكثر فاعلية، يتمثل في زيادة الضرائب على الأرباح الفعلية التي تحققها الفنادق، بدلاً من فرض رسوم مسبقة على المشاريع قبل أن تحقق عائدًا ملموسًا.

ويرى ساويرس، أن قطاع الفنادق والاستثمار السياحي في مصر يواجه تحديات كبيرة، مقارنة بالدول الأخرى التي توفر بيئة أكثر تحفيزًا للمستثمرين.

وأضاف ساويرس، أن التعامل مع المستثمرين يشبه محاولة النجاح بالشهادة الإعدادية، في إشارة إلى تعقيد الإجراءات وكثرة الرسوم المفروضة على المستثمرين.

وأشار إلى أن تجربته في سويسرا، حيث حصل على متر الأرض بسعر 12 دولارًا فقط، وهو مبلغ وصفه بأنه لا يكفي حتى لشراء فنجان قهوة، موضحًا أن الحكومة هناك توافق على هذا السعر لأنها تدرك العوائد الاقتصادية المستقبلية من المشروع، سواء من حيث توفير فرص العمل أو جذب العملة الصعبة.