شراكة بين "جيمناي إفريقيا" و"مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية" لدعم الأفكار الإبداعية لبناء المنازل

شراكة بين ''جيمناي إفريقيا'' و''مؤسسة هابيتات من أ

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت اليوم شركة جيمناي إفريقيا مع مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية Habitat for Humanity International" عقد شراكة بهدف زيادة دعم الأفكار الإبداعية والمبتكرة لبناء المنازل للأشخاص التى بحاجه لها بعد زيادات التكلفة.

وأوضحت غادة كابش، مديرة الشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية، خلال ندوة بعنوان المناقشة "سد الفجوة في الحلول المبتكرة للسكن"إن مؤسسة هابيتات تعد منظمة غير حكومية تعمل على مساعد الأشخاص الذين لا يملكون منازل في إنشاء منازل أو تحسين كفاءة المبنى في حال كانت غير آدمية.

وتتواجد المؤسسة منذ اكثر من 30 عامًا في السوق المحلي وبدأت بالتركيز على المناطق الريفية نظرًا لأنه كانت تعد الأكثر احتياجًا، ثم اتجهت مع الوقت نحو التركيز على التمويل المقدم للجهات التى تهتم بهذا المجال في شكل قروض دوارة، بحسب كابش.

وأضافت أنه مع الارتفاعات السعرية التى شهدتها السوق المحلية أصبحت المبالغ التمويلية المقدمة غير مجدية.

وقال أشرف عيد، مدير مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية مصر، إن الحلول التقليدية محكومة بالموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن برامج الإسكان الاجتماعية أصبحت غير كافية للتماشي مع الاحتياج المتنامي؛ لذلك لابد من البحث على حلول إبداعية حلولًا غير مبتكرة.

وتناولت الندوة العديد من الأفكار المبتكرة وكذلك الحلول حول كيفية الإنشاء بطريقة قائمة على الاستدامة وتوفير الطاقة.

وجاءت الندوة بحضور أحمد السراجي نائب رئيس الجامعة للتوظيف، وعميد كلية الفنون والتصميم، بالجامعة البريطانية في مصر، ومحمد شحاتة، المؤسس والرئيس التنفيذي لفاب كونكت وعمر النادي، أستاذ مساعد في الهندسة البيئية ومستشار معتمد في الحلول البيئية، وأشرف عيد مدير مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية مصر.

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