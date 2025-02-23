بعد وصول الكتكوت لـ 61 جنيًها.. ما مصير أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟

كتبت - دينا كرم:

أثار الارتفاع القياسي في أسعار الكتاكيت المخاوف من تأثيره على أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، إذ سجل سعر الكتكوت التسمين مستوى غير مسبوق بلغ 61 جنيهًا، مقارنة بسعر 25 جنيهًا في ديسمبر الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن هذا الارتفاع سيؤثر حتمًا على على أسعار الدواجن، حيث يضطر المربون إلى شراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن عند البيع للمستهلكين كمنتج نهائي، إذ من الممكن أن ترفع سعر الكيلو 15 جنيهًا.

ولذلك أكد على ضرورة وضع آلية لتسعير الدواجن، تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية وهامش ربح معقول، حتى تضمن حق المنتج والمستهلك.

ورغم ذلك شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع سعر الدواجن البيضاء في المزرعة من 95 جنيهًا إلى 88 و 90 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيه، بدلًا من 115 جنيهًا.

وأرجع هذا التراجع إلى انتشار المنافذ الحكومية ومنافذ "أهلاً رمضان"، التي تبيع بأسعار أقل من الأسواق، مما دفع التجار إلى خفض الأسعار لمواكبة المنافسة.

وأشار السيد إلى أن وفرة المعروض في الأسواق، بجانب الكميات الكبيرة المطروحة في المنافذ الحكومية، ساعدت على استقرار الأسعار عند هذا المستوى، ومع ذلك يبقى السوق غير مستقر، حيث تتحكم فيه عوامل العرض والطلب، مما يجعل الأسعار عرضة للتغيرات المفاجئة.

وذكر أنه سجلت كرتونة البيض 150 و152 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 160 و165 جنيهًا، بينما سجل الدواجن البلدي الساسو 102 جنيه في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا، والدواجن البلدي الحر 120 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 135 جنيهًا.

وتوقع استمرار الدولة في توفير السلع بأسعار مناسبة عبر المنافذ الحكومية سيسهم في تحقيق توازن بالسوق، ويحد من التقلبات الحادة في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على الدواجن والبيض.

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