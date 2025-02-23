تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 23 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4710 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4768 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4172 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3576 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33376 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.