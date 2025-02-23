مصر لصناعة الكيماويات تربح ـ 341 مليون جنيه خلال 7 أشهر بدعم زيادة الأسعار

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها 10% إلى نحو 341 مليون جنيه خلال 7 أشهر عن الفترة من بداية يوليو إلى نهاية يناير 2025، مقابل أرباح بقيمة 308.6 مليون جنيه عن الفترة نفسها من عام 2024

وبحسب بيان الشركة لإدارة البورصة المصرية، فإن مجلس إدارة الشركة ناقش أيضًا بعض الموضوعات الاخرى التي من شأنها تيسير الاعمال التنفيذية بالشركة، وفق لما جاء ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الربح يرجع إلى ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وتأسست الشركة في سنة 1959 كأحد المشروعات العملاقة التي تم بناؤها بأيادي مصرية بهدف تنمية الاقتصاد القومي وتوفير وتغطية احتياجات السوق المحلي من المواد الكيماوية بمنطقة المكس الإسكندرية.

وتتميز الشركة بإنتاج الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة. فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى أسهم الشركة.