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السويدي للأسمنت ترفع حصتها في القلعة للاستثمارات المالية

02:50 م الأحد 23 فبراير 2025

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، رفع شركة السويدي للأسمنت حصتها في الشركة من 9.60% إلى 11.07%.

ووفق البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم، تمت الصفقة من خلال شراء 26.74 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء 2.9 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة 78.77 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن شركة الوساطة المالية التى قامت بالتنفيذ هى شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية.

وتأسست شركة القلعة للاستثمارات المالية، والمعروفة سابقًا باسم (القلعة للاستشارات المالية) 2004. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2009.

ومتخصصة في الاستثمار المالية والعديد من القطاعات الاقتصادية حيث تتواجد استثمارات الشركة بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين والطباعة والتغليف.

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