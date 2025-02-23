ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية بنسبة 26.9% خلال العام المالي 2023/2024

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبة زيــادة قدرها 26.9% عن عام 2022/2023.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حققت ودائع كلا من القطاع العائلي وقطـاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

وبلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5% عن العام السابق.

وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9% مـن إجمالي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطـاع العائلي علــي نسبة 58.6% مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

وبلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1986.9ملـيار جنـيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

وارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 7214.4 مليــار جنيه عام 2023/2024 بنسبـــة زيادة قـدرها 50.2% عـن عــام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث

وبلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 % من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.

وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل88.0%مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع 42.7 % مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلــغ فائض السيولة لـدى الجهاز المصرفى 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 39.8% مـن إجمالي الودائع لــدى الجهـاز المصرفي.