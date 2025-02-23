جذبت 166 ألف عميل.. كيف تستثمر في صناديق الذهب بداية من 1157 جنيها؟

كتبت- أمنية عاصم:

تشهد صناديق الذهب الثلاثة بالسوق المصري إقبالا من العملاء لاستثمار جزء من مدخراتهم من أو ألف جنيه بعد أن جذبت نحو 166 ألف عميل بنهاية العام الماضي.

خلال آخر عامين وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة على إطلاق 3 صناديق استثمار للذهب بهدف تمكين العملاء على استثمار جزء من مدخراته فيه بعد زيادة الإقبال على اقتناء الذهب.

كان محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قال في وقت سابق، إن صناديق الذهب الثلاثة جذبت استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، لعدد 166 ألف عميل بنهاية العام الماضي.

ويضم السوق المصري 3 صناديق من الذهب وهو صندوق إي زد - جولد و"سبائك"، "والذهب" وكل صندوق تحدد قيمة شراء الوثيقة والحد الأدنى للاستثمار وفق سياسة كل صندوق.

وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

خطوات الشراء

تبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.

ويقوم العميل بالتوقيع على الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق بعد ذلك تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب بالسوق المصري:

1- صندوق أي زد – جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: 16.77 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة بما يعادل (1677 جنيه).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءا منها من الاثنين للخميس.

ويوجد رسوم الإدارة السنوية: 0.5%

2- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 123.08 جنيه

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل (1230 جنيه).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 صباحًا

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 صباحًا.

الصندوق ذو العائد اليومي التراكمي

3- صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 115.76 جنيه

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل "1157 جنيه".

مواعيد الشراء والاسترداد يوميًا: تقديم الطلب قبل الساعة 10 صباحًا.

الصندوق ذو العائد اليومي التراكمي.

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