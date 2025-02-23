القابضة المصرية الكويتية تربح 185 مليون دولار خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 642 مليون دولار خلال 2024، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40%، و39% على التوالي.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن صافي الربح ارتفع إلى 185 مليون دولار ، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية ليصل إلى 29%، بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة.

وقال لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية إن المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها 2024، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل.

وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة.

وأكد الخرافي إلى أن المجموعة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتنمية الصادرات، وتعزيز مركزها المالي، مع الاستمرار في الإسهام في دفع عجلة التنمية على الساحة الإقليمية.

وأشار الخرافي إلى أنه من المتوقع بدء تشغيل باكورة استثمارات المجموعة في السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تمضي قدمًا نحو تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة والتي تتضمن أول استثمار استراتيجي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري للتوسع ببصمتها التشغيلية حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في الأسواق التي تتميز بمقومات نمو عالية، وتنويع محفظة استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وأضاف الخرافي أن المجموعة تركز على تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها، حيث أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على المساهمين، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها المجموعة للموازنة بين توزيع أرباح للمساهمين ومواصلة ضخ الاستثمارات لتحقيق النمو في المستقبل.

وقال جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي سيطرت على المشهد الاقتصادي خلال هذه الفترة، قد نجحت الشركة في تجاوز هذه التحديات وتحقيق معدلات نمو قوية بفضل مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التأقلم مع مختلف التطورات المحيطة بها.

وأضاف روك أن الشركة نجحت في مواصلة تحقيق أداء متميز خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات وصافي الربح بمعدل ربع سنوي 9% و20% على التوالي. وارتفعت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" بمعدل ربع سنوي 26% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اليوريا عالميًا ونمو حجم التصدير، بالإضافة إلى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أعلى بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي.