إنبى توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي

كتبت- دينا كرم:

وقعت شركة إنبي، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء "مدرسة إنــبي للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي"، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025، ويأتي هذا التعاون في أطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بمسئوليتها المجتمعية، وحرص شركة إنبي على الريادة في دعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ووقع الاتفاقية وائل لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة إنــبي، وأيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

وشهد مراسم التوقيع عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدحت شعبان، مساعد رئيس الهيئة للمسئولية المجتمعية.