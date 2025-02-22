إنبى توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي
كتبت- دينا كرم:
وقعت شركة إنبي، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء "مدرسة إنــبي للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي"، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة.
وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025، ويأتي هذا التعاون في أطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بمسئوليتها المجتمعية، وحرص شركة إنبي على الريادة في دعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
ووقع الاتفاقية وائل لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة إنــبي، وأيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.
وشهد مراسم التوقيع عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدحت شعبان، مساعد رئيس الهيئة للمسئولية المجتمعية.
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