البترول تبحث مع "أباتشي" تعزيز التعاون في خفض الكربون

كتبت- دينا كرم:

عقد علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على ملف البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، اجتماعًا مع كبار مسؤولي شركة أباتشي العالمية، لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات، والتحول الطاقي، وتطبيق أعلى معايير السلامة.

واستعرض الاجتماع التأكيد على أهمية التطبيق الفعلي لمنظومة إدارة المقاولين وخاصة أداء المقاولين من الباطن، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وطبقا لآليات التعاقد القائمة بين الأطراف وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من منطلق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما ناقش الجانبان تطبيق إجراءات ومعايير سلامة العمليات بشركات الإنتاج والاستكشاف بما يناسب أنشطة وعمليات الإنتاج والاستكشاف، بما يدعم تقليل الحوادث الجسيمة ورفع كفاءة التشغيل.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك في إطار فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.

وخلال اللقاء، أشاد علاء البطل بالشراكة الممتدة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أباتشي، التي تعمل في قطاع البترول المصري منذ أكثر من ٣٠ عامًا، مشيرًا إلى أنها أكبر منتج للبترول في مصر حاليًا.

كما أكد أن كلمة السيد جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، وتبرز الدور المحوري لقطاع الطاقة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على جهود شركة أباتشي في خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال مشروعات استغلال غازات الشعلة، وتنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك وقود الديزل في توليد الكهرباء، مما يسهم في تعزيز الأداء البيئي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لشركات الإنتاج بقطاع البترول المصري.

إضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان تطبيق إجراءات ومعايير سلامة العمليات بشركات الإنتاج والاستكشاف، بما يدعم تقليل الحوادث الجسيمة. كما تم بحث إمكانية الاستفادة من خبرات شركة أباتشي في تنفيذ الإجراءات بما يناسب شركات الإنتاج والاستكشاف، بما يعزز كفاءة وسلامة العمليات.

من جانبهم، أكد مسؤولو أباتشي التزامهم بمواصلة دعم جهود الوزارة في الحد من انبعاثات الميثان، والتعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات كفاءة الطاقة وسلامة العمليات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، لا سيما في مجالات التحول الطاقي وسلامة العمليات، بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطاقة.