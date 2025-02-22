مذكرة تفاهم بين البترول و"بيكر ريسك" لتطوير أنظمة إدارة المخاطر

كتبت- دينا كرم:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة (بيكر ريسك)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة أخطار سلامة العمليات، وذلك تطوير أنظمة إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة سلامة العمليات في قطاع البترول، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري لإنشاء مركز متخصص في سلامة العمليات، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز ثقافة السلامة بين العاملين في القطاع، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر التشغيلية وسبل الحد منها.

كما تتضمن المذكرة تطوير المعايير والإرشادات الفنية الخاصة بسلامة العمليات لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والالتزام بالمعايير الدولية.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.

ووقع مذكرة التفاهم كل من علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، وكريس هيتون، رئيس مجلس إدارة شركة (بيكر ريسك)، وذلك بحضور السيد واين ريبيتش، المدير العالمي لتطوير الأعمال والتسويق بالشركة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر وسلامة العمليات، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة في قطاع البترول المصري، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ويعزز مكانة مصر كرائدة إقليمية في مجال الطاقة.