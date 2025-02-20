تعرف على طريقة اخفاء شبكة الواي فاي لمنع اختراقها

كتبت- آية محمد:

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة اختراق شبكة الإنترنت الخاصة بهم، مما يؤدي ذلك إلى استهلاك الباقة بسرعة ونفاذها قبل موعد التجديد.

ويضطر المستخدمين في هذه الحالة إلى شراء باقة إضافية أو تجديد الاشتراك قبل الموعد المحدد للتجديد، ولذلك ينصح بإخفاء شبكة الواي فاي لمنعها من الاختراق.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إخفاء شبكة الواي فاي، بالإضافة إلى كيفية الاتصال بها بعد الإخفاء.

طريقة إخفاء شبكة الواي فاي

1- افتح متصفح الإنترنت، ثم ادخل عنوان الـ IP الخاص بالراوتر "غالبًا يكون 192.168.1.1 أو 192.168.0.1".

2- سجل الدخول إلى إعدادات الراوتر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- انتقل إلى خيارات الشبكة أو إعدادات اللاسلكي.

4- ابحث عن خيار إخفاء " SSID" .

5- اضغط على" SSID Broadcast" أو "Enable SSID Broadcast".

6- قم بتعطيل هذا الخيار باختيار " Disable".

7- احفظ الإعدادات، ثم اعد تشغيل الراوتر.

طريقة الاتصال بالشبكة المخفية

بعد إخفاء الشبكة، لن تظهر في قائمة الشبكات المتاحة، وللاتصال بها يدويًا قم باتباع الخطوات التالية:

1- في جهازك، اختر إضافة شبكة جديدة يدويًا.

2- ادخل اسم الشبكة "SSID".

3- واختر نوع التشفير "WPA2 أو حسب إعدادات الشبكة".