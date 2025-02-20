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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 20 فبراير

03:09 م الخميس 20 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4725 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4782 جنيهًا.


بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4184 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3586 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33472 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.



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البورصة المصرية سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21
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